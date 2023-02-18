Берлускони: «С «Миланом» я выиграл всё»

Сильвио Берлускони нынче руководит «Монцей», но имя свое этот предприимчивый итальянец сделал с «Миланом» - при нем клуб несколько раз выигрывал Кубок и Лигу чемпионов, и долгое время считался лучшим в Европе.

- Всю мою жизнь я исполнял мечты, которые кажутся недостижимыми. Когда я принял «Милан», то мечтал сделать его самым сильным клубом в мире, и у меня все получилось. Я выиграл с ним все. Прекрасно вспоминаю 1994 год, я пропустил тот афинский финал Лиги чемпионов из-за политических дел. И Галлиани позвонил мне и сказал, что мы выиграли 4:0. То чувство гордости я никогда не забуду, - цитирует слова Берлускони Sky Sport.