Хвича отреагировал на победу «Наполи»

В рамках 23-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» встречался с «Наполи». Победу в поединке отпраздновал неаполитанский коллектив со счетом 2:0. Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия прокомментировал результат матча.

«Отлично, парни! Очередные важные три балла. Продолжаем в том же духе», - гласит сообщение полузащитника в социальных сетях.

Хвича забил первый мяч «Наполи» в прошедшей встрече. Окончательный счет установил нигерийский форвард Виктор Осимхен.

По итога 23 туров неаполитанцы с 18-очковым отрывом лидируют в турнирной таблице чемпионата Италии.