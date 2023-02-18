Шевченко готов вернуться к тренерской карьере

В январе исполнился год с того момента, как Андрей Шевченко перестал быть тренером «Дженоа», и с тех пор бывший обладатель «Золотого мяча» больше никого не тренирует. Однако сейчас он готов вернуться к своей прежней деятельности, сообщает Corriere della Sera,

- Все предыдущие месяцы я не мог думать о футболе, мои мысли, как вы понимаете, были о другом. Я пытался помочь своей стране. Но сейчас я хочу вернуться к тому, что люблю делать, - заявил бывший тренер украинской сборной по футболу.

Напомним, что большая часть футбольной карьеры Шевченко связана с Италией, прежде всего с «Миланом».