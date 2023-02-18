Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Победа над «Сассуоло» стала седьмой подряд для «Наполи»

18 Февраля 2023 • 00:57 Комментировать
Эмполи
...
Наполи
25.02 20:00

Лидер Серии А вечером 17 февраля одержал очередную победу. На этот раз пострадал клуб второй половины турнирной таблицы – «Сассуоло», матч благодаря голам Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена завершился со счётом 2:0.

Победа стала для неаполитанцев седьмой подряд в Серии А, началась эта серия с 8 января 2023 года – в тот день подопечные Лучано Спаллетти обыграли на выезде «Сампдорию» и с тех пор наштамповали в чемпионате Италии ещё шесть побед.

Последнее на данный момент поражение «Наполи» терпел 4 января текущего года, тогда «адзурри» уступили «Интеру» дома - 0:1.

После победы над «Сассуоло» неаполитанцы оторвались от второго места на 18 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Сассуоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭМПОЛИ НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Наполи Наполи
0
2
Видео
18.02.23 в 17:00
Сампдория Сампдория
Болонья Болонья
3.10 3.45 2.33
Видео
18.02.23 в 20:00
Монца Монца
Милан Милан
4.20 3.85 1.85
Видео
18.02.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Удинезе Удинезе
1.47 4.70 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Февраля
01:39 · Италия. Серия А
Группа грузинских болельщиков болела за Кварацхелию на стадионе «Сассуоло»
01:23 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Сегодня «Наполи» сыграл лучше, чем в предыдущих матчах»
01:21 · Италия. Серия А
Шевченко готов вернуться к тренерской карьере
00:57 · Италия. Серия А
Победа над «Сассуоло» стала седьмой подряд для «Наполи»
00:47 · Италия. Серия А
«Наполи» быстро разделался с «Сассуоло» и оторвался уже на 18 очков
00:39 · Италия. Серия А
«Интер» - «Удинезе»: прогноз на матч чемпионата Италии – 18 февраля 2023
00:22 · Италия. Серия А
«Монца» - «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии – 18 февраля 2023
00:15 · Италия. Серия А
«Сампдория» усилилась Иконому
00:14 · Италия. Серия А
Спаллетти проводит 1000-й матч в тренерской карьере
17 Февраля
23:48 · Италия. Серия А
Мхитарян – об уходе Шкриньяра в «ПСЖ»: «Мне грустно»
23:42 · Италия. Серия А
Пиоли: «Мы провели два неплохих матча, но с «Монцей» надо держать ухо востро»
23:37 · Италия. Серия А
Осимхен установил современный рекорд «Наполи»
23:29 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Наполи» рассказал о будущем Спаллетти, контракт которого истекает летом
23:16 · Италия. Серия А
Вероятность победы «Наполи» в Серии А в нынешнем сезоне составляет 99,46%
23:08 · Италия. Серия А
Салемакерс: «Де Кетеларе добьётся успеха в «Милане», об этом можно не беспокоиться»
Все новости
Рекомендуем