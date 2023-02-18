Победа над «Сассуоло» стала седьмой подряд для «Наполи»

Лидер Серии А вечером 17 февраля одержал очередную победу. На этот раз пострадал клуб второй половины турнирной таблицы – «Сассуоло», матч благодаря голам Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена завершился со счётом 2:0.

Победа стала для неаполитанцев седьмой подряд в Серии А, началась эта серия с 8 января 2023 года – в тот день подопечные Лучано Спаллетти обыграли на выезде «Сампдорию» и с тех пор наштамповали в чемпионате Италии ещё шесть побед.

Последнее на данный момент поражение «Наполи» терпел 4 января текущего года, тогда «адзурри» уступили «Интеру» дома - 0:1.

После победы над «Сассуоло» неаполитанцы оторвались от второго места на 18 очков.