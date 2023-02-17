Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» объявил состав на игру с «Сассуоло»

17 Февраля 2023 • 22:27 Комментировать

В Италии начинаются матчи двадцать третьего тура Серии А, лидеру чемпионата «Наполи» предстоит сразиться против «Сассуоло». Накануне игры наставник неаполитанского клуба, хорошо известный российским любителям футбола итальянский специалист Лучано Спаллетти объявил состав своей команды на предстоящий матч.

«Наполи»: Мерет, ди Лоренцо, Ррахмани, Мин Джэ, Оливера, Замбро-Ангисса, Лоботка, Элмас, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Следить за событиями игры Серии А между «Сассуоло» и «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30 мин
Сассуоло Сассуоло
Наполи Наполи
0
1
6.80 5.00 1.44
Видео
18.02.23 в 17:00
Сампдория Сампдория
Болонья Болонья
3.10 3.45 2.33
Видео
18.02.23 в 20:00
Монца Монца
Милан Милан
4.20 3.85 1.85
Видео
18.02.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Удинезе Удинезе
1.47 4.70 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Февраля
23:08 · Италия. Серия А
Салемакерс: «Де Кетеларе добьётся успеха в «Милане», об этом можно не беспокоиться»
22:58 · Италия. Серия А
Лаутаро может стать постоянным капитаном «Интера» со следующего сезона
22:45 · Италия. Серия Б
СПАЛ подписал Джузеппе Росси официально
22:27 · Италия. Серия А
«Наполи» объявил состав на игру с «Сассуоло»
22:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» намерен заработать 30 млн евро на продаже Кина
22:17 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Сперва «Удинезе», а о «Порту» подумаем потом»
22:15 · Италия. Серия А
«Сассуоло» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:49 · Италия. Серия А
Ди Мария высказался о своём будущем в «Ювентусе»
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» вновь нацелилась на Абрахама
14:52 · Италия. Серия А
«Салернитана» уволила одного и того же тренера второй раз за месяц официально
14:47 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «Моуринью однажды довёл Салаха до слёз в раздевалке»
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Интер» летом хочет пригласить четырёх игроков
11:19 · Италия. Серия А
Ди Марии не будет в «Галатасарае»
11:08 · Италия. Серия А
«Ювентус» продлит контракт с защитником
10:54 · Англия. Премьер-лига
Дибала может сменить «Рому» на клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем