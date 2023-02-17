«Наполи» объявил состав на игру с «Сассуоло»

В Италии начинаются матчи двадцать третьего тура Серии А, лидеру чемпионата «Наполи» предстоит сразиться против «Сассуоло». Накануне игры наставник неаполитанского клуба, хорошо известный российским любителям футбола итальянский специалист Лучано Спаллетти объявил состав своей команды на предстоящий матч.

«Наполи»: Мерет, ди Лоренцо, Ррахмани, Мин Джэ, Оливера, Замбро-Ангисса, Лоботка, Элмас, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Следить за событиями игры Серии А между «Сассуоло» и «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.