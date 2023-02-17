«Ювентус» намерен заработать 30 млн евро на продаже Кина

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин может покинуть клуб по окончании сезона.

Зимой 22-летний игрок начал сотрудничество с новым агентом, что может сигнализировать о потенциальном трансфере, докладывает журналист Даниэле Лонго. «Ювентус» рассчитывает заработать на продаже форварда порядка 30 млн евро. Ближайшие месяцы станут определяющими для дальнейшей судьбы Кина в туринском клубе: если он не пробьётся в стартовый состав команды, стороны с высокой вероятностью расстанутся в летнее трансферное окно.

В 28 поединках текущего сезона за «бьянконери» Мойзе Кин отметился шестью забитыми мячами.