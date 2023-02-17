Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» намерен заработать 30 млн евро на продаже Кина

17 Февраля 2023 • 22:23 Комментировать
Специя
...
Ювентус
1 5.90 X 3.85 2 1.60
19.02 20:00

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин может покинуть клуб по окончании сезона.

Зимой 22-летний игрок начал сотрудничество с новым агентом, что может сигнализировать о потенциальном трансфере, докладывает журналист Даниэле Лонго. «Ювентус» рассчитывает заработать на продаже форварда порядка 30 млн евро. Ближайшие месяцы станут определяющими для дальнейшей судьбы Кина в туринском клубе: если он не пробьётся в стартовый состав команды, стороны с высокой вероятностью расстанутся в летнее трансферное окно.

В 28 поединках текущего сезона за «бьянконери» Мойзе Кин отметился шестью забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мойзе Кин трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПЕЦИЯ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30 мин
Сассуоло Сассуоло
Наполи Наполи
0
1
6.80 5.00 1.44
Видео
18.02.23 в 17:00
Сампдория Сампдория
Болонья Болонья
3.10 3.45 2.33
Видео
18.02.23 в 20:00
Монца Монца
Милан Милан
4.20 3.85 1.85
Видео
18.02.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Удинезе Удинезе
1.47 4.70 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Февраля
23:08 · Италия. Серия А
Салемакерс: «Де Кетеларе добьётся успеха в «Милане», об этом можно не беспокоиться»
22:58 · Италия. Серия А
Лаутаро может стать постоянным капитаном «Интера» со следующего сезона
22:45 · Италия. Серия Б
СПАЛ подписал Джузеппе Росси официально
22:27 · Италия. Серия А
«Наполи» объявил состав на игру с «Сассуоло»
22:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» намерен заработать 30 млн евро на продаже Кина
22:17 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Сперва «Удинезе», а о «Порту» подумаем потом»
22:15 · Италия. Серия А
«Сассуоло» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:49 · Италия. Серия А
Ди Мария высказался о своём будущем в «Ювентусе»
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» вновь нацелилась на Абрахама
14:52 · Италия. Серия А
«Салернитана» уволила одного и того же тренера второй раз за месяц официально
14:47 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «Моуринью однажды довёл Салаха до слёз в раздевалке»
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Интер» летом хочет пригласить четырёх игроков
11:19 · Италия. Серия А
Ди Марии не будет в «Галатасарае»
11:08 · Италия. Серия А
«Ювентус» продлит контракт с защитником
10:54 · Англия. Премьер-лига
Дибала может сменить «Рому» на клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем