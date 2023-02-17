Ди Мария высказался о своём будущем в «Ювентусе»

Вингер «Ювентуса» Анхель ди Мария пока не знает, где продолжит карьеру после завершения сезона.

35-летний футболист признался, что в настоящий момент не ведёт переговоры о продлении контракта с туринским клубом. Действующий договор рассчитан до июня.

«Я бы хотел продолжать выступления в Европе, поскольку надеюсь сыграть на следующем Кубке Америки. Я счастлив в «Ювентусе», несмотря на некоторые проблемы клуба, но мы ещё не обсуждали мой контракт. С другими клубами я тоже не общался. Самое главное для меня сейчас – выходить на поле и приносить пользу. Посмотрим, что произойдёт в будущем», – рассказал в интервью ESPN аргентинец.