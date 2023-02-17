«ПСЖ» в обозримом будущем может пойти на смену главного тренера. От команды давно ждут успеха в Лиге чемпионов, но парижане проиграли «Баварии» со счётом 0:1 на своём поле в первом матче 1/8 финала турнира. Да и вообще «ПСЖ» в последнее время выглядит неубедительно, поэтому давление на Кристофа Галтье выросло.

Как сообщает Foot Mercato, следующим главным тренером «ПСЖ» может стать Жозе Моуринью. По данным источника, футбольный советник парижан Луиш Кампуш уже обсуждал с португальцем такую возможность.

В настоящий момент Жозе Моуринью возглавляет «Рому». Контракт португальца рассчитан до средины 2024 года.