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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Марии не будет в «Галатасарае»

17 Февраля 2023 • 11:19 Комментировать
Специя
...
Ювентус
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19.02 20:00

Полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария не перейдёт в «Галатасарай» в ближайшее время. По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинца не будет в стане «львов» до конца трансферного окна в Турции.

По сведениям источника, ди Мария решительно намерен остаться в «Ювентусе» минимум до конца нынешнего сезона. Вполне вероятно, что Анхель покинет команду летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне ди Мария отметился отметился тремя голами и тремя результативными передачами в итальянской Серии А. Аргентинец перебрался в «Ювентус» летом на правах свободного агента из «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Ювентус Анхель Ди Мария Трансферы футбола - зима 2023
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