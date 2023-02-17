Ди Марии не будет в «Галатасарае»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария не перейдёт в «Галатасарай» в ближайшее время. По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинца не будет в стане «львов» до конца трансферного окна в Турции.

По сведениям источника, ди Мария решительно намерен остаться в «Ювентусе» минимум до конца нынешнего сезона. Вполне вероятно, что Анхель покинет команду летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне ди Мария отметился отметился тремя голами и тремя результативными передачами в итальянской Серии А. Аргентинец перебрался в «Ювентус» летом на правах свободного агента из «ПСЖ».