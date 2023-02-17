«Ювентус» продлит контракт с защитником

Защитник Дин Хёйсен близок к подписанию нового трудового соглашения с туринским «Ювентусом». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, новый контракт футболиста со «старой синьорой» будет рассчитан до середины 2027 года. Подписание договора пройдет на следующей неделе.

Напомним, что недавно с «Ювентуса» сняли 15 баллов за финансовые махинации. В связи с этим команда опустилась в середину турнирной таблицы чемпионата Италии. После 22 туров подопечные Массимилиано Аллегри с 29 очками занимают девятое место в турнирной таблице.