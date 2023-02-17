Бывший владелец «Интера» стал главой федерации футбола Индонезии

Азиатский делец Эрик Тохир, в прошлом побывший президентом «Интера», стал главной индонезийской федерации футбола. Это произошло в результате голосования, прошедшего в Джакарте. Ему выдан мандат сроком на пять лет.

Стоит заметить, что Тохир хорошо знаком с подобными представительскими функциями, с 2019 года он является министром по делам государственных предприятий в кабинете «Индонезия вперед» президента Джоко Видодо.

Напомним, что Тохир был президентом миланского «Интера» с 2013 по 2017 год, но за этот период миланский клуб ничего не выиграл - ни у себя дома, ни, тем более, на европейской арене.