Дель Пьеро - о Кетеларе: «Не забывайте, поначалу и Зидану было трудно»

Бывший футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, который всю карьеру провел в этом клубе и по праву считается его легендой, советует не спешить с оценками насчет бельгийского нападающего Шарля де Кетеларе, который обошелся «Милану» в 32 миллиона евро, но пока, что называется, «не играет». Дель Пьеро напомнил о том, что и Зинедин Зидан, выступавший несколько лет в туринском «Ювентусе», тоже заиграл далеко не сразу.

- Я вам напомню, что и Зинедин Зидан заиграл должным образом далеко не сразу, - заявил дель Пьеро, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Дель Пьеро закончил карьеру в 2012 году.