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Чемпионат Италии. Серия А

Дармиан назвал свой лучший гол в карьере

17 Февраля 2023 • 05:10 Комментировать

Итальянский защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан, в прошлом успевший поиграть также за «Торино» и «Манчестер Юнайтед», назвал свой лучший гол. По его словам, это был мяч, забитый в игре против «Кальяри» в чемпионский сезон «Интера», 2020/2021.

- Мой лучший гол? Это гол, который имел большую важность. Это было в домашней игре с «Кальяри», тогда Хакими и Лукаку обыгрались между собой, а я смог добить мяч. Мы выиграли и сделали важный шаг к чемпионскому титулу, - цитирует слова оборонца миланского клуба fcinter1908.it.

Напомним, что после выигранного титула в 2021 году миланский клуб финишировал вторым в прошлом сезоне. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маттео Дармиан
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