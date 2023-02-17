Сразу четыре лучших клуба Европы претендуют на услуги Кварацхелии

Грузинский нападающий Хвича Кварацхелия заставил говорить о себе всю Европу своими выступлениями за «Наполи», и теперь за его услугами постепенно выстраивается очередь. Как сообщает издание 90min, основных претендентов на услуги Кварацхелии четверо, это, прежде всего, два клуба английского чемпионата - «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Также большой интерес к нему проявляет мадридский «Реал» - грузинского игрока в нем, пожалуй, еще не было! Наконец, еще один претендент на Кварацхелию - это французский гегемон «ПСЖ». Стоимость Кварацхелии - около 50 миллионов евро, уточняет издание.