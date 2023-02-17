Жулио Сезар: «Леау - особый игрок»

Бывший вратарь миланского «Интера» Жулио Сезар высоко ценит португальского футболиста Рафаэла Леау, которому нередко удается создать магию на поле - особенно часто это получалось в прошлом, чемпионском сезоне команды. Жуло Сезар назвал Леау, на услуги которого претендуют ведущие европейские клубы, особенным игроком.

- Он - особый футболист. Но ему еще надо расти. Мне нравится он как личность, я вижу, что он пытается жить и дышать в полную грудь, наслаждаться всем, с чем имеет дело. У него отличная техника, также он силен физически, - цитирует слова Жулио Сезара pianetamilan.it.