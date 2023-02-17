Вингер «Ювентуса» Анхель ди Мария может продолжить карьеру в Турции.

Аргентинец пока не договорился с туринским клубом о продлении контракта, истекающего в июне, и на данный момент будущее 35-летнего футболиста остаётся неопределённым. Ранее в СМИ появилась информация о намерении ди Марии остаться в Европе даже в случае ухода из «Ювентуса». Согласно сведениям AS, одним из европейских клубов, желающих подписать чемпиона мира, является «Галатасарай». Речь идёт о переходе в качестве свободного агента по окончании текущего сезона.

Анхель ди Мария защищает цвета «Ювентуса» с лета 2022 года. Ранее он на протяжении семи лет выступал за «ПСЖ».