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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» выплатила финансовые задолженности игрокам

17 Февраля 2023 • 00:41 Комментировать

Футболисты генуэзской «Сампдории» могут теперь играть с чуть большим рвением - клуб ликвидировал свои финансовые задолженности перед игроками, рассчитавшись с ними за октябрь и ноябрь прошлого года. Жалование получили все - не только игроки, но также технический персонал клуба. При этом сообщается, что некоторые игроки пошли на уступки клубу - в частности, отказались от бонусов.

Теперь бухгалтерии «Сампдории» надо готовиться к 16 мая - в этот день надо будет снова платить зарплаты за первый квартал 2023 года (январь, февраль, март), для этого потребуются примерно 11 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория
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