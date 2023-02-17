«Сампдория» выплатила финансовые задолженности игрокам

Футболисты генуэзской «Сампдории» могут теперь играть с чуть большим рвением - клуб ликвидировал свои финансовые задолженности перед игроками, рассчитавшись с ними за октябрь и ноябрь прошлого года. Жалование получили все - не только игроки, но также технический персонал клуба. При этом сообщается, что некоторые игроки пошли на уступки клубу - в частности, отказались от бонусов.

Теперь бухгалтерии «Сампдории» надо готовиться к 16 мая - в этот день надо будет снова платить зарплаты за первый квартал 2023 года (январь, февраль, март), для этого потребуются примерно 11 миллионов евро.