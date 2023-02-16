Маркизио: «Милан выиграл, но...»

«Милан» выиграл у лондонского «Тоттенхэма» в первом матче начавшегося плей-офф Лиги чемпионов, и успех команды прокомментировал бывший итальянский футболист Клаудио Маркизио. Он, однако, не уверен в том, что можно говорить об окончании кризиса чемпиона Италии.

- Некоторые игроки действительно прибавили, но, как мне кажется, «Милан» остается в кризисе. Тем не менее, хорошие выступления в еврокубках входят в ДНК клуба. Время улучшить игру еще будет. Этот матч, эта победа были важны прежде всего с психологической точки зрения, - цитирует слова Клаудио Маркизио pianetamilan.it.