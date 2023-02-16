Стало известно, какую зарплату «Ювентус» предлагает Рабио

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио с высокой вероятностью покинет клуб по окончании сезона.

О разногласиях сторон в вопросе финансовых условий нового договора известно давно. Ситуация не изменилась – француз по-прежнему запрашивает 10 млн евро в год, на что руководство туринцев пойти не готово. Согласно сведениям итальянских СМИ, «бьянконери» согласны платить хавбеку не более 7 млн евро в год, и сотрудничество неизбежно завершится летом, если тот не примет данные условия.

Контракт Адриена Рабио истекает в июне. В подписании футболиста заинтересованы представители Английской премьер-лиги.