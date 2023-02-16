Бобан: «Браим Диас - важный игрок»

Бывший футболист «Милана» Звонимир Бобан высоко ценит испанского нападающего Браима Диаса, который забил победный гол своей команды в игре с «Тоттенхэмом» в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Бобан, выступавший за «Милан» при Фабио Капелло, считает Диаса важным активом команды.

- Диас знает, как двигаться, как внедряться в оборону противника. Ему нужно лишь научиться быть острее в штрафной площади, этого чуть не хватает ему. Но есть прогресс. Он нужен команде, особенно в условиях, пока не заиграл толком Шарль де Кетеларе, - цитирует слова Звонимира Бобана pianetamilan.it.