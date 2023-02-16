Буффон: «Скудетто «Милана» удивило»

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон прокомментировал последние события в стане «Милана», который одержал две победы после долгого кризиса - сперва против «Торино», а затем в Лиге чемпионов с «Тоттенхэмом». Также Буффон признался, что был удивлен прошлогодним чемпионским титулом клуба.

- Я не видел матч с «Тоттенхэмом», но слышал, что команда хорошо сыграла, она выходит из кризиса. Прогресс последних лет великолепен, но меня удивило прошлогоднее Скудетто, команда не считалась фаворитом. Команда отлично справилась с трудностями, - цитирует слова Буффона pianetamilan.it.