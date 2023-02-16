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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист Элетти: «Кокорин получил бы шанс, будь он сейчас в «Фиорентине» эксклюзив

16 Февраля 2023 • 19:46 Комментировать

Журналист из Флоренции Джузеппе Элетти дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Недавно главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский сказал, что «Фиорентина» захочет вернуть Кокорина, верите в этот сценарий?

- Я видел, что Кокорин очень хорошо играет на Кипре, это здорово. Не знаю, мог ли бы он помочь «Фиорентине» сейчас, но вполне допускаю. Мы толком не видели его, он постоянно был травмирован. Кто знает, как бы все сложилось, если бы не травмы. Сейчас у «Фиорентины» беда с нападением, никто в команде не забил больше трёх голов, это кошмар. В такой ситуации Кокорин точно получил бы шанс, будь он во Флоренции.

- Допускаете, что летом в команде будет уже другой тренер?

- Как я и говорил, «Фиорентина» не в порядке, этот сезон у команды гораздо хуже, чем прошлый, так что не исключал бы ухода Итальяно. Пока в него верят, но разговоры о смене тренера ведутся, важно, что будет в концовке сезона.

- Насколько для команды сейчас важна Лига конференций?

- Конечно, она важна! Пробиться в еврокубки через чемпионат Италии уже почти нереально, а в случае победы в Лиге конференций, «Фиорентина» будет играть в Лиге Европы. К этому турниру все относятся очень серьезно.

«Фиорентина» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Джузеппе Элетти
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