С «Сампдории» не станут снимать очки

«Сампдория» избежала санкций в виде снятия очков в турнирной таблице Серии А. Клуб нашёл деньги для погашения задолженности перед игроками и персоналом за октябрь и ноябрь 2022 года. При этом футболисты и сотрудники генуэзцев согласились пойти на отказ от выплат за декабрь. Обо всём этом рассказывает Football Italia со ссылкой на Ansa.

Отмечается, что теперь «Сампдории» важно к 16 мая найти 11 миллионов евро, чтобы выплатить заработную плату за январь, февраль и март наступившего года.

На текущий момент «Сампдория» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А с 11 очками в своём активе.