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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио требует 10 млн евро в год от «Ювентуса» слухи

16 Февраля 2023 • 18:38 Комментировать

Будущее полузащитника Адриена Рабио остаётся неопределённым. Действующий контракт связывает 27-летнего француза с туринским клубом до конца нынешнего сезона. «Старая синьора» рассчитывает продлить трудовое соглашение, но переговоры идут тяжело.

Как сообщает Calciomercato, «Ювентус» предлагает Адриену Рабио значительно более низкую зарплату по сравнению с 10 миллионами евро за сезон. Именно столько требует от клуба футболист сборной Франции.

Напомним, что прошлым летом Адриена Рабио слухи активно связывали с «Манчестер Юнайтед», но француз остался в Турине.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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