Названа новая дата возвращения в строй Погба

Поль Погба ещё не играл за «Ювентус» после возвращения в клуб летом прошлого года. Недавно француз попал в заявку «старой синьоры» на матч чемпионата Италии, но на поле не вышел. Вскоре главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри сказал, что Погба снова травмирован.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, Поль Погба демонстрирует некоторые положительные признаки в своём восстановлении. В среду часть тренировки «Ювентуса» 29-летний Погба провёл в общей группе.

Есть надежда на то, что Поль Погба будет готов сыграть в дерби против «Торино», которое пройдёт в последний день октября.