Гуренко - о Миранчуке: «Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы остаться в «Торино»

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко поделился своими мыслями о полузащитнике Алексее Миранчуке.

Накануне в прессе появилась информация о том, что «Торино» начал переговорный процесс о выкупе Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Торино» сейчас - крепкий итальянский середняк. Я не вижу ничего зазорного, чтобы там Миранчуку остаться. Если «Торино» ведёт переговоры, значит, им нравится игра Миранчука, они видят его перспективы. Считаю, что Алексей большой молодец, своей игрой доказал свою состоятельность в Италии», - высказался Гуренко, чьи слова на своих страницах приводит Vprognoze.

После перехода в «Торино» Алексей Миранчук провёл 18 официальных матчей. В них российский хавбек записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Торино» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.