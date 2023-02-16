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Чемпионат Италии. Серия А

Гуренко - о Миранчуке: «Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы остаться в «Торино»

16 Февраля 2023 • 16:51 Комментировать

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко поделился своими мыслями о полузащитнике Алексее Миранчуке.

Накануне в прессе появилась информация о том, что «Торино» начал переговорный процесс о выкупе Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Торино» сейчас - крепкий итальянский середняк. Я не вижу ничего зазорного, чтобы там Миранчуку остаться. Если «Торино» ведёт переговоры, значит, им нравится игра Миранчука, они видят его перспективы. Считаю, что Алексей большой молодец, своей игрой доказал свою состоятельность в Италии», - высказался Гуренко, чьи слова на своих страницах приводит Vprognoze.

После перехода в «Торино» Алексей Миранчук провёл 18 официальных матчей. В них российский хавбек записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Торино» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Сергей Гуренко Алексей Миранчук трансферы футбола - лето 2023
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