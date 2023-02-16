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Чемпионат Италии. Серия А

«Специя» уволила тренера официально

16 Февраля 2023 • 14:45 Комментировать

Лука Готти больше не является главным тренером «Специи». Клуб Серии А подтвердил отставку 55-летнего специалиста.

На текущий момент «Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Команда всего лишь на два очка опережает зону вылета.

Лука Готти работал со «Специей» с лета. В 25 матчах под руководством этого тренера результаты были следующими: 6 побед, 7 ничьих и 12 поражений.

Ближайший матч итальянского чемпионата «Специя» проведёт в воскресенье, 19 февраля. В этот день команда будет играть против «Ювентуса» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Специя Лука Готти
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