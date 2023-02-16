Дибала высказался о своей клаузуле в «Роме»

Форвард «Ромы» Пауло Дибала высказался касательно возможной смены клубной прописки. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может выкупить аргентинца у римского клуба за 12 миллионов евро.

«Данный пункт – часть переговоров между «Ромой» и моими представителями. Я не в курсе, что произойдет в конце сезона. Мне нравится работать под руководством Моуринью. Хочу побеждать с «Ромой», - приводятся слова аргентинца в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 21 поединке за «волков», отметившись 11 забитыми мячами и семью голевыми передачами. Его трудовой договор с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года.