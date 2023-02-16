Ибрагимович сыграл в команде со своим сыном

Для шведского нападающего Златана Ибрагимовича среда оказалась особым днем - в Миланелло состоялся спарринг, в котором он сыграл в одной команде со своим сыном, 16-летним Максимилианом Ибрагимовичем. Первоначально предполагалось, что Златан сыграет в составе взрослого «Милана» против юношеской команды, но в последний момент Ибрагимович передумал и перебрался в команду с сыном. Все могут себе позволить Короли!

А вот кто выиграл, не сообщается. Как говорится, победила дружба! И пусть она побеждает всегда!

Напомним, что накануне «Милан» обыграл в матче плей-офф Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм».