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Чемпионат Италии. Серия А

Суд приговорил воров, которые в 2021 году обокрали ди Марию - они получили от 1 до 5 лет тюрьмы

16 Февраля 2023 • 04:40 Комментировать

В марте 2021 года, когда аргентинский нападающий Анхель ди Мария выступал еще в составе «ПСЖ», он стал жертвой ограбления, пострадав в общей сложности на 500 тысяч евро. Воры проникли в его парижское жилище 14 марта 2021 года. Спустя почти два года они - двое мужчин и две женщины - узнали свой приговор, получив от года до пяти лет тюрьмы.

Любопытно, что один из них может получить впоследствии еще больший срок - он проходит в качестве подозреваемого по поводу попытки проникновения в жилище другого бывшего игрока клуба, Юлиана Дракслера, который сейчас отдан в аренду лиссабонской «Бенфике». 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария
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