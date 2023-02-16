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Чемпионат Италии. Серия А

«Специя» уволит главного тренера Готти

16 Февраля 2023 • 01:28 Комментировать

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, клуб Серии А «Специя» в скором времени расстанется с главным тренером Лукой Готти. Сообщается, что заявление клуба, подтверждающее эту новость, ожидается в ближайшее время.

Такие меры связаны с тем, что «Специя» выиграла только одну из семи последних игр в чемпионате Италии, и после ничьей 2:2 в выездном матче с «Эмполи» занимает 17 место в турнирной таблице, находясь всего в двух очках от зоны вылета.

Лука Готти возглавляет «Специю» с первого июля прошлого года.

Дополнительно говорится, что основным кандидатом на замену Луки Готти является Леонардо Семпличи.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлука Ди Марцио Специя Леонардо Семпличи Лука Готти
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