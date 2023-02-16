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Чемпионат Италии. Серия А

Пименов: «Миранчуку надо оставаться в «Аталанте», если хочет играть в ЛЧ»

16 Февраля 2023 • 00:23 Комментировать
Торино
...
Кремонезе
20.02 22:45

Бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о будущем игрока «Торино» Алексея Миранчука, права на которого принадлежат «Аталанте».

«Оставаться Миранчуку в «Торино» или нет – сложный вопрос. Если он хочет играть в Лиге чемпионов, то ему необходимо возвращение в «Аталанту» и борьба за место в основном составе. С другой стороны, в «Торино» он получает много игрового времени и будет в основном составе. Посмотрим на его выбор», - цитирует Пименова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук отметился уже четырьмя забитыми голами в рамках Серии А, а также тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Руслан Пименов Алексей Миранчук
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