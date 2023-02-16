Пименов: «Миранчуку надо оставаться в «Аталанте», если хочет играть в ЛЧ»

Бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о будущем игрока «Торино» Алексея Миранчука, права на которого принадлежат «Аталанте».

«Оставаться Миранчуку в «Торино» или нет – сложный вопрос. Если он хочет играть в Лиге чемпионов, то ему необходимо возвращение в «Аталанту» и борьба за место в основном составе. С другой стороны, в «Торино» он получает много игрового времени и будет в основном составе. Посмотрим на его выбор», - цитирует Пименова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук отметился уже четырьмя забитыми голами в рамках Серии А, а также тремя голевыми передачами.