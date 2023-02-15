Александр Мостовой: «Миранчук стал основным игроком только в Турине»

Бывший нападающий «Сельты» Александр Мостовой высказался о потенциальном выкупе итальянским «Торино» прав на российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Это правильное решение. Ясно, что «Аталанта» по имени выше, чем «Торино», но мы же видим, что Миранчук стал основным игроком только в Турине», - приводит слова Мостового «Комсомольская правда».

Уроженец Славянска-на-Кубани стал игроком туринского клуба 11 августа прошлого года, перейдя туда на правах аренды из «Аталанты».

В настоящий момент «Торино» занимает седьмое место в турнирной чемпионата Италии, «Аталанта» располагается на третьей позиции.