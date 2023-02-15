Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Александр Мостовой: «Миранчук стал основным игроком только в Турине»

15 Февраля 2023 • 22:43 Комментировать

Бывший нападающий «Сельты» Александр Мостовой высказался о потенциальном выкупе итальянским «Торино» прав на российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Это правильное решение. Ясно, что «Аталанта» по имени выше, чем «Торино», но мы же видим, что Миранчук стал основным игроком только в Турине», - приводит слова Мостового «Комсомольская правда».

Уроженец Славянска-на-Кубани стал игроком туринского клуба 11 августа прошлого года, перейдя туда на правах аренды из «Аталанты».

В настоящий момент «Торино» занимает седьмое место в турнирной чемпионата Италии, «Аталанта» располагается на третьей позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Александр Мостовой Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
23:06 · Англия. Премьер-лига
Конте не исключил, что вернётся в сборную Италии
22:43 · Италия. Серия А
Александр Мостовой: «Миранчук стал основным игроком только в Турине»
22:41 · Италия. Серия А
Корнеев уверен, что Алексей Миранчук стоит 12 млн евро
22:18 · Россия. Премьер-лига
Чалов — об интересе со стороны «Венеции»: «Слышал только в медиа»
21:38 · Италия. Серия А
Орещук: 12 миллионов евро за Алексея Миранчука — это адекватные деньги
21:27 · Италия. Серия А
Де Лигт: «Я люблю цвета «Ювентуса»
20:38 · Италия. Серия А
Итальянский агент Миранчука рассказал о возможном трансфере в «Торино»
19:59 · Италия. Серия А
Ибрагимович сыграл в одной команде с сыном
19:38 · Италия. Серия А
Карсдорп высказался о конфликте с Моуринью
19:35 · Италия. Серия А
Смородская считает, что 12 миллионов евро — это нормальная цена за Алексея Миранчука
17:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» поставил задачу перед Аллегри 3
17:27 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: «Хвича – лучший продукт «Локомотива»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Кураньи: «Кокорин ещё может поиграть в Европе»
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересен защитник «Милана»
16:33 · Италия. Серия А
Агент Хвичи: «Наполи» пока не предлагал новый контракт»
Все новости
Рекомендуем