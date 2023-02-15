Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Корнеев уверен, что Алексей Миранчук стоит 12 млн евро

15 Февраля 2023 • 22:41 Комментировать
Торино
...
Кремонезе
20.02 22:45

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о текущем положении Алексея Миранчука. Напомним, что россиянин играет в Италии за «Торино», однако принадлежит «Аталанте» из Бергамо. В последнее время идут разговоры о том, что туринцы могут выкупить игрока, ориентировочная сумма выкупа - 12 млн евро.

«Если это правда, то «Торино» — это очень хороший вариант для Алексея, он там играет там очень важную роль. 12 млн евро он точно стоит, учитывая нынешние цены на игроков», - цитирует Корнеева портал Metaratings.

В текущем сезоне Миранчук уже принёс своими голами туринцам важные очки в Серии А, всего их у него набралось в сезоне четыре, также россиянин отдал три ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Игорь Корнеев Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО КРЕМОНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
23:06 · Англия. Премьер-лига
Конте не исключил, что вернётся в сборную Италии
22:43 · Италия. Серия А
Александр Мостовой: «Миранчук стал основным игроком только в Турине»
22:41 · Италия. Серия А
Корнеев уверен, что Алексей Миранчук стоит 12 млн евро
22:18 · Россия. Премьер-лига
Чалов — об интересе со стороны «Венеции»: «Слышал только в медиа»
21:38 · Италия. Серия А
Орещук: 12 миллионов евро за Алексея Миранчука — это адекватные деньги
21:27 · Италия. Серия А
Де Лигт: «Я люблю цвета «Ювентуса»
20:38 · Италия. Серия А
Итальянский агент Миранчука рассказал о возможном трансфере в «Торино»
19:59 · Италия. Серия А
Ибрагимович сыграл в одной команде с сыном
19:38 · Италия. Серия А
Карсдорп высказался о конфликте с Моуринью
19:35 · Италия. Серия А
Смородская считает, что 12 миллионов евро — это нормальная цена за Алексея Миранчука
17:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» поставил задачу перед Аллегри 3
17:27 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: «Хвича – лучший продукт «Локомотива»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Кураньи: «Кокорин ещё может поиграть в Европе»
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересен защитник «Милана»
16:33 · Италия. Серия А
Агент Хвичи: «Наполи» пока не предлагал новый контракт»
Все новости
Рекомендуем