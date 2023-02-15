Корнеев уверен, что Алексей Миранчук стоит 12 млн евро

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о текущем положении Алексея Миранчука. Напомним, что россиянин играет в Италии за «Торино», однако принадлежит «Аталанте» из Бергамо. В последнее время идут разговоры о том, что туринцы могут выкупить игрока, ориентировочная сумма выкупа - 12 млн евро.

«Если это правда, то «Торино» — это очень хороший вариант для Алексея, он там играет там очень важную роль. 12 млн евро он точно стоит, учитывая нынешние цены на игроков», - цитирует Корнеева портал Metaratings.

В текущем сезоне Миранчук уже принёс своими голами туринцам важные очки в Серии А, всего их у него набралось в сезоне четыре, также россиянин отдал три ассиста.