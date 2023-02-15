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Чемпионат Италии. Серия А

Орещук: 12 миллионов евро за Алексея Миранчука — это адекватные деньги

15 Февраля 2023 • 21:38 Комментировать
Аталанта
...
Лечче
19.02 14:30

Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал информацию о том, что «Торино» готов выкупить у «Аталанты» права на полузащитника Алексея Миранчука.

«Сто процентов, Алексею стоит оставаться в «Торино». Это в Серии А, команда из Турина, клуб с большой истории. Он играет там здорово, нашел себя и свою команду», — приводит слова Орещука Metaratings.

По мнению агента, 12 миллионов евро — адекватная цена для Миранчука, он стоит этих денег. Орещук считает, что футболист принял правильное решение об уходе в аренду, ведь иногда нужно сделать шаг назад, а потом два шага вперед.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук появился на поле 18 раз с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Роман Орещук Алексей Миранчук
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АТАЛАНТА ЛЕЧЧЕ
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