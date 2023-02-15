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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лигт: «Я люблю цвета «Ювентуса»

15 Февраля 2023 • 21:27 Комментировать
Специя
...
Ювентус
19.02 20:00

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт признался, что продолжает поддерживать «Ювентус». Напомним, 23-летний футболист выступал за итальянский клуб с 2019 по 2022 год.  

«Я слежу за «Ювентусом». Про меня говорят неправду, я никогда не говорил ничего плохого про клуб. Я люблю цвета «Ювентуса». Надеюсь, эта команда выиграет еще много матчей в чемпионате Италии и в Лиге Европы», — цитирует де Лигта Sky Sport Italia.

После 22 туров «Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 29 очков. В следующем туре туринский клуб сыграет со «Специей» (19 февраля в 20:00 по мск).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттейс де Лигт
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