Де Лигт: «Я люблю цвета «Ювентуса»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт признался, что продолжает поддерживать «Ювентус». Напомним, 23-летний футболист выступал за итальянский клуб с 2019 по 2022 год.

«Я слежу за «Ювентусом». Про меня говорят неправду, я никогда не говорил ничего плохого про клуб. Я люблю цвета «Ювентуса». Надеюсь, эта команда выиграет еще много матчей в чемпионате Италии и в Лиге Европы», — цитирует де Лигта Sky Sport Italia.

После 22 туров «Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 29 очков. В следующем туре туринский клуб сыграет со «Специей» (19 февраля в 20:00 по мск).