Итальянский агент Миранчука рассказал о возможном трансфере в «Торино»

Валерио Джуффрида, итальянский агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о возможном трансфере хавбека в туринский клуб.

«У «Торино» есть опция выкупа футболиста за 12 миллионов евро, но между клубами сейчас никакие переговоры не ведутся», — рассказал представитель российского плеймейкера в интервью изданию Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне Миранчук, выступающий на правах аренды из «Аталанты», провёл во всех турнирах 18 матчей, забив четыре гола при трёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алексея в 10 миллионов евро.