Ибрагимович сыграл в одной команде с сыном

Нападающий Златан Ибрагимович восстановился после травмы и постепенно набирает форму. В среду 41-летний швед сыграл в тренировочном матче на базе «Милана». В своеобразной двусторонке приняли участие и другие футболисты, которые во вторник не сыграли против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов. При этом Ибрагимович играл за молодёжку «Милана» (до 18 лет) вместе со своим 16-летним сыном Максимилианом. Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что Златан Ибрагимович играл на позиции центрального нападающего, а его сын Максимилиан действовал в качестве правого вингера.