Карсдорп высказался о конфликте с Моуринью

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп высказался о своём конфликте с Жозе Моуринью. В ноябре после одного из матчей португальский тренер обрушился с критикой на Карсдорпа, не называя его фамилии. Тогда Моуринью посоветовал футболисту искать себе новый клуб. Казалось, что зимой нидерландец точно уйдёт, но теперь он вернулся в состав.

«Я здесь уже шестой год, и мне нравится играть за этот клуб. Что касается проблем между мной и тренером, то хочу сказать, что FIFPro и мой агент не говорили от моего имени. Люди говорили вещи, которые не были правдой. Я хочу играть за «Рому», и я рад вернуться», - сказал Карсдорп пресс-службе клуба.