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Чемпионат Италии. Серия А

Карсдорп высказался о конфликте с Моуринью

15 Февраля 2023 • 19:38 Комментировать

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп высказался о своём конфликте с Жозе Моуринью. В ноябре после одного из матчей португальский тренер обрушился с критикой на Карсдорпа, не называя его фамилии. Тогда Моуринью посоветовал футболисту искать себе новый клуб. Казалось, что зимой нидерландец точно уйдёт, но теперь он вернулся в состав.

«Я здесь уже шестой год, и мне нравится играть за этот клуб. Что касается проблем между мной и тренером, то хочу сказать, что FIFPro и мой агент не говорили от моего имени. Люди говорили вещи, которые не были правдой. Я хочу играть за «Рому», и я рад вернуться», - сказал Карсдорп пресс-службе клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Рик Карсдорп
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