Смородская считает, что 12 миллионов евро — это нормальная цена за Алексея Миранчука

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о том, что «Торино» планирует выкупить Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Тут и Миранчук, и я, все бессильны. Если «Аталанта» продаст, «Торино» купит. Адекватный ли ценник в 12 млн евро выставила «Аталанта»? Ну, не очень высокая, но и результатов выдающихся нет. Так что нормальная цена», — приводит слова Смородской Vseprosport.

По мнению функционера, Миранчуку больше подходит «Торино», чем «Аталанта», в новом клубе он расцвел и стал демонстрировать великолепную игру.

Напомним, туринский клуб арендовал 27-летнего хавбека у «Аталанты» до лета 2023 года с правом выкупа.

В текущем сезоне Миранчук сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.