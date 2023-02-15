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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци дал совет Миранчуку

15 Февраля 2023 • 16:28 Комментировать

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», дал совет полузащитнику Алексею Миранчуку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Торино» начал переговоры по выкупу Алексея Миранчука у «Аталанты». В настоящий момент россиянин играет за «быков» на правах аренды.

«Моё мнение, лучше там и оставаться, а не возвращаться в «Аталанту». «Торино» для него хороший трамплин для топ-клуба», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

За «Торино» Алексей Миранчук провёл 18 матчей. В них россиянин забил четыре гола и отдал три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Франко Камоцци
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