Камоцци дал совет Миранчуку

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», дал совет полузащитнику Алексею Миранчуку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Торино» начал переговоры по выкупу Алексея Миранчука у «Аталанты». В настоящий момент россиянин играет за «быков» на правах аренды.

«Моё мнение, лучше там и оставаться, а не возвращаться в «Аталанту». «Торино» для него хороший трамплин для топ-клуба», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

За «Торино» Алексей Миранчук провёл 18 матчей. В них россиянин забил четыре гола и отдал три результативных паса на партнёров.