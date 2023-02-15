Селюк считает, что Миранчук не нужен «Аталанте»

В прессе появилась информация о том, что «Торино» начал переговоры по выкупу у «Аталанты» прав на полузащитника Алексея Миранчука. Россиянин перебрался в стан «быков» в августе прошлого года. Комментарий по поводу информации дал известный агент Дмитрий Селюк. Он считает, что «Аталанта» будет рада продать Миранчука.

«Аталанта» перекрестится, если он туда пойдёт. Зачем он им нужен? Он уже там не играет, он заиграл в «Торино». Представьте, Малком перейдёт в воронежский «Факел». Естественно, он там будет выделяться. О чём тут говорить?» - высказался Селюк, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

По мнению Дмитрия Селюка, Алексей Миранчук не особенно выделяется в итальянском футболе.

За «Торино» Алексей Миранчук провёл 18 официальных матчей. В них россиянин забил четыре гола и отдал три голевых паса.