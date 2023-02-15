Сёмин – о переговорах «Торино» по Миранчуку: «Здесь не всё зависит от Алексея»

Известный российский тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу информации из прессы о том, что «Торино» вступил в переговоры, желая выкупить россиянина Алексея Миранчука. Права на полузащитника принадлежат «Аталанте».

«У Миранчука в «Торино» больше игрового времени, там он получает удовольствие от футбола. Но здесь не всё зависит от Алексея, у него всё-таки контракт с «Аталантой». Я не знаю, хочет ли клуб из Бергамо вернуть Миранчука из аренды», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

После перехода в «Торино» Алексей Миранчук провёл во всех соревнованиях 18 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что на текущий момент «Торино» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.