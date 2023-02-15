Аллегри может стать следующим тренером сборной Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри является одним из главных кандидатов на пост рулевого сборной Италии в случае ухода Роберто Манчини. Об этом на своих страницах рассказывает Calciomercatoweb.

В настоящий момент отставкой Роберто Манчини с поста наставника сборной Италии не пахнет, поэтому информация кажется удивительной. Что касается самого Массимилиано Аллегри, то он вполне может покинуть «Ювентус» на фоне проблем, с которыми столкнулся клуб. Как известно, недавно со «старой синьоры» сняли 15 очков за финансовые махинации.

На текущий момент «Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.