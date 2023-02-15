В «Аталанте» прокомментировали информацию о переговорах с «Торино» по Миранчуку

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико прокомментировал информацию о переговорах с «Торино» на предмет возможного выкупа туринским клубом российского полузащитника Алексея Миранчука.

Ранее Tuttosport сообщал, что сумма возможной сделки может составить 12 миллионов евро.

«Торино» начал переговоры о выкупе Миранчука? Нет, это неправда», — приводит слова Д’Амико Sport24.

Миранчук перешёл в «Торино» летом прошлого года. За команду из Турина 27-летний футболист успел провести 18 матчей, забить четыре гола и отдать три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.