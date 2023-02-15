«Реал» хочет использовать Диаса, чтобы снизить цену Кварацхелии

Полузащитник Хвича Кварацхелия проводит прекрасный сезон «Наполи». 22-летний грузин находится на радаре многих грандов, в частности на радаре мадридского «Реала».

Как сообщает Calciomercatoweb, «Реал» планирует снизить запрашиваемую цену за Кварацхелию. Для этого «сливочные» хотят использовать в рамках этой сделки Браима Диаса. Последний в настоящий момент выступает за «Милан» на правах аренды. «Россонери» могут выкупить игрока, но «Реал» имеет право обратного выкупа.

В сезоне 2022/2023 Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 23 матча. В них грузин забил 11 голов и отдал 14 голевых передач на партнёров