Агент прокомментировал информацию о переговорах между «Торино» и «Аталантой» по выкупу Миранчука

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, отреагировал на информацию о том, что туринский клуб намерен выкупить российского футболиста у «Аталанты».

По словам Шпинёва, решение о возможной сделке будет принято к концу весенней части чемпионата.

«Клубы могут говорить между собой, но мы об этом не думаем. Лёша сконцентрирован на игре», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Напомним, что за «Торино» Миранчук выступает с лета прошлого года. В общей сложности за эту команду российский футболист провёл 18 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Рыночная стоимость российского футболиста оценивается в 10 миллионов евро.