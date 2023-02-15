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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци: «Миранчук является ключевым игроком «Торино»

15 Февраля 2023 • 14:31 Комментировать
Торино
...
Кремонезе
20.02 22:45

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что «Торино» ведёт переговоры с «Аталантой» о выкупе российского полузащитника Алексея Миранчука.

Как ранее сообщал Tuttosport, сумма сделки может составить 12 миллионов евро. По мнению Камоцци, это обоснованная цена на Миранчука.

«Миранчук действительно раскрылся в «Торино», потому что получил больше доверия и игрового времени. Неудивительно, что клуб начал переговоры о выкупе Алексея — сейчас он является ключевым игроком команды», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне россиянин провёл за команду из Турина 18 матчей, в которых забил четыре гола и трижды ассистировал своим партнёрам. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Франко Камоцци
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ТОРИНО КРЕМОНЕЗЕ
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