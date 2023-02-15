Камоцци: «Миранчук является ключевым игроком «Торино»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что «Торино» ведёт переговоры с «Аталантой» о выкупе российского полузащитника Алексея Миранчука.

Как ранее сообщал Tuttosport, сумма сделки может составить 12 миллионов евро. По мнению Камоцци, это обоснованная цена на Миранчука.

«Миранчук действительно раскрылся в «Торино», потому что получил больше доверия и игрового времени. Неудивительно, что клуб начал переговоры о выкупе Алексея — сейчас он является ключевым игроком команды», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне россиянин провёл за команду из Турина 18 матчей, в которых забил четыре гола и трижды ассистировал своим партнёрам. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 10 миллионов евро.