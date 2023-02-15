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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» высказались о выкупе Миранчука

15 Февраля 2023 • 14:06 Комментировать

В «Торино» высказались касательно переговоров о возможном выкупе российского полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Мы будем разговаривать об этом через несколько месяцев. Пока никакой информации о выкупе нет», - передает слова пресс-службы клуба издание «Спорт-экспресс».

Арендное соглашение Алексея с «Торино» рассчитано до середины 2024 года.

Что касается контракта 27-летнего россиянина с «Аталантой», то договор между сторонами действителен до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 18 поединков за туринский коллектив, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук
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