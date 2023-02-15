Пименов: «Если Миранчук хочет играть в Лиге чемпионов, то нужно вернуться в «Аталанту»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, права на которого принадлежат «Аталанте».

Ранее сообщалось, что руководство туринского клуба намерено выкупить россиянина за 12 миллионов евро.

Пименов считает, что если Миранчук планирует выступать в Лиге чемпионов, то ему стоит вернуться в команду из Бергамо.

«Если Алексей хочет играть в Лиге чемпионов, то нужно вернуться в «Аталанту» и попробовать выиграть конкуренцию. С другой стороны, в «Торино» он всегда будет играть в составе и получит много игрового времени», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл за «Торино» 18 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

После 22 туров итальянской Серии А туринская команда расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 30 очков. «Аталанта» же с 41 баллом в своём активе идёт третьей.